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Ричард Линклейтер планирует снять фильм на французском языке

Автор: Илья Кувшинов

11 октября 2023

Съемки картины пройдут в Париже

Журнал Interview выпустил беседу Ричарда Линклейтера с коллегой по цеху, режиссером Греггом Араки, где они обсудили будущие творческие планы.

«Я надеюсь снять фильм в Париже, – сообщил Линклейтер. – Это будет проект в духе «новой волны». На французском языке и с французскими актерами».

Премьерные показы новой работы постановщика, комедийного боевика НАЕМНЫЙ УБИЙЦА, недавно состоялись в Венеции и Торонто, где он был приобретен Netflix за $20 млн. Права на российский прокат принадлежат компании «Парадиз». 

Также после окончания забастовки актеров Линклейтер планирует продолжить работу над своим долгостроем – экранизацией одноименного мюзикла Стивена Сондхайма МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ, который будет сниматься блоками на протяжении двадцати лет. Лента выйдет в прокат в 2039 году.

Фото: кадр со съемок фильма КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?

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