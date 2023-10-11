Ричард Линклейтер планирует снять фильм на французском языке

Съемки картины пройдут в Париже

Журнал Interview выпустил беседу Ричарда Линклейтера с коллегой по цеху, режиссером Греггом Араки, где они обсудили будущие творческие планы.

«Я надеюсь снять фильм в Париже, – сообщил Линклейтер. – Это будет проект в духе «новой волны». На французском языке и с французскими актерами».

Премьерные показы новой работы постановщика, комедийного боевика НАЕМНЫЙ УБИЙЦА, недавно состоялись в Венеции и Торонто, где он был приобретен Netflix за $20 млн. Права на российский прокат принадлежат компании «Парадиз».

Также после окончания забастовки актеров Линклейтер планирует продолжить работу над своим долгостроем – экранизацией одноименного мюзикла Стивена Сондхайма МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ, который будет сниматься блоками на протяжении двадцати лет. Лента выйдет в прокат в 2039 году.

Фото: кадр со съемок фильма КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?