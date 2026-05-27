Сеть кинотеатров «Люксор» не смогли продать

Актив выставлялся на аукцион по стартовой цене в 335,2 млн рублей

Торги банка ПСБ по продаже оператора федеральной сети кинотеатров «Люксор» – ООО «АСкино» – признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Об этом сообщают «Ведомости».

Актив, находящийся в собственности государства через Росимущество, выставлялся на аукцион по стартовой цене в 335,2 млн рублей. Прием заявок проходил с 20 по 26 мая, а сами торги должны были состояться 27 мая. Для участия претендентам необходимо было внести задаток в размере 20% от начальной стоимости.

В сеть «Люксор» входят семь кинотеатров – два в Москве, два в Санкт-Петербурге, а также площадки в Туле, Рязани и Курске. Все помещения кинотеатров находятся у оператора ООО «АСкино» в долгосрочной аренде без права выкупа.

По итогам 2025 года выручка ООО «АСкино» составила 663,7 млн рублей, чистая прибыль – 82,3 млн рублей. Кинопоказ аккумулировал 75% выручки киносети, а 25% пришлось на доходы от торговли.

Напомним, что первый кинотеатр сети «Люксор» открылся в 1998 году. В конце 2010-х она входила в число крупнейших в стране, однако в последние годы начала стремительно сокращать количество площадок на фоне финансовых проблем и долговой нагрузки.

