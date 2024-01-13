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Джонатана Мейджорса уволили из байопика о Деннисе Родмане после судебного вердикта

Автор: Илья Кувшинов

13 января 2024

Также сообщается, что Amazon больше не рассматривает актера на роль в новый фильм Спайка Ли

Джонатан Мейджорс лишился еще одного проекта после декабрьского судебного вердикта. По сообщению Variety, актер больше не будет играть баскетболиста Денниса Родмана в фильме под рабочим названием 48 ЧАСОВ В ВЕГАСЕ.

Грядущая картина расскажет о реальной поездке звезды НБА в Лас-Вегас в разгар финала 1998 года, которая получила широкую огласку после выхода документального проекта Netflix «Последний танец».   

В декабре Мейджорса признали виновным в нападении третьей степени и преследовании в отношении его бывшей девушки. Приговор о наказании будет оглашен в феврале – звезде грозит до года лишения свободы.

Инсайдеры также сообщают, что Amazon больше не рассматривает актера на главную роль в новый фильм Спайка Ли ДУБЛЕР.

Напомним, что ранее Marvel лишила Мейджорса роли Канга Завоевателя в грядущих фильмах кинематографической вселенной студии, а Searchlight Pictures убрала из графика релизов драму ЖУРНАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ.

Фото: кадр из фильма КРИД 3

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