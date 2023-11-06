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Продолжение «Капитана Марвел» может выступить слабее прошлых картин Marvel

Автор: Илья Кувшинов

6 ноября 2023

Аналитики прогнозируют ленте на старте в США не больше $70 млн

Эта неделя окажется непростой для Marvel – 10 ноября в американский прокат выйдет КАПИТАН МАРВЕЛ 2, и прогнозы аналитиков крайне нерадостные. Deadline сообщает, что фильм продемонстрирует один из слабейших стартов в истории студии.

Утверждается, что лента с бюджетом в $250 млн вряд ли сможет преодолеть порог в $70 млн за свой первый выходной – это меньше стартовой кассы ВЕЧНЫХ в 2021 году, которые смогли заработать $71,2 млн. Аналитики полагают, что это связано с невозможностью достойным образом прорекламировать картину из-за забастовки гильдии актеров.

Также, стоит отметить, что по предпродажам продолжение супергеройского фильма с Бри Ларсон отстает от ЧЕРНОГО АДАМА и ФЛЭША, которые также не показали выдающегося старта, заработав $67 и $55 млн соответственно за первый уикенд.

Напомним, что на съемках КАПИТАНА МАРВЕЛ 2 тоже было не все гладко – сиквелу потребовалось четыре недели пересъемок, чтобы придать связность истории. Дата релиза впоследствии несколько раз переносилась, чтобы дать студии больше времени на доработку фильма, однако, судя по итогам закрытого тестового показа для сотрудников Disney и их друзей, это не сильно помогло – зрители дали ленте средние оценки.  

Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2

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