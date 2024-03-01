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Кинофестиваль «Маяк» объявил даты проведения

Автор: БК

1 марта 2024

Смотр пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября

Стали известны даты проведения 2-го Фестиваля актуального российского кино «Маяк».

На конференции в рамках Международной выставки-форума Россия на ВДНХ исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев объявил, что в этом году «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.

Напомним, что главный приз на пилотном выпуске смотра в прошлом году получил фильм КАНИКУЛЫ Анны Кузнецовой.

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