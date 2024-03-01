Кинофестиваль «Маяк» объявил даты проведения
Автор: БК
1 марта 2024
Смотр пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября
Стали известны даты проведения 2-го Фестиваля актуального российского кино «Маяк».
На конференции в рамках Международной выставки-форума Россия на ВДНХ исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев объявил, что в этом году «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.
Напомним, что главный приз на пилотном выпуске смотра в прошлом году получил фильм КАНИКУЛЫ Анны Кузнецовой.
Самое читаемое
Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 годуПодробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французскиПодробнее
«Лед 3» заработал миллиард в российском прокатеПодробнее
«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную датуПодробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годыПодробнее
Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрахПодробнее
«Приключения Петрова и Васечкина» получат полнометражное продолжениеПодробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» начала прием заявок на участиеПодробнее
Касса России: «Лед 3» остается лидером прокатаПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» во второй раз оказался лидеромПодробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре AmediatekaПодробнее
ТНТ подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2024-йПодробнее
Стали известны победители Берлинского кинофестиваляПодробнее
Названы лауреаты премии «Сезар»Подробнее
Международная касса: «Бедные-несчастные» стали самым успешным фильмом Йоргоса ЛантимосаПодробнее
Предпродажи уикенда: в лидерах «Прошлые жизни» и «Кот и пес»Подробнее
Гильдия актеров США объявила лауреатов своей премииПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 февраля – 3 марта 2024 годаПодробнее
Официальная касса России: «Лед 3» сохранил лидерство в прокатеПодробнее
Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» выйдет в 2026 годуПодробнее