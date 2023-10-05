В конкурсной программе смотра – 11 картин

5 октября в Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк». Смотр этого года, организованный Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», станет пилотным выпуском фестиваля.

«Маяк», по мнению организаторов, призван привлечь внимание к талантливым авторским картинам, представив на суд профессионалов лучшие отечественные фильмы и новые имена. «Отрасли требуется честный смотр актуальных российских картин. Для людей, которые продолжают снимать актуальное кино в России, жизненно важно иметь площадку для презентации своих работ и максимально честной их оценки», – отмечал в июле продюсер «Маяка» и исполнительный директор «Кинопрайма» Антон Малышев.

Конкурсная программа этого года состоит из 11 картин. Председателем жюри станет продюсер Игорь Толстунов. Вместе с ним победителей выберут художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, актер, режиссер и продюсер Данила Козловский, режиссер и сценарист Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская.

Сразу после окончания церемонии открытия гости фестиваля смогут увидеть новую работу Михаила Местецкого ГОД РОЖДЕНИЯ с Эльдаром Калимулиным, Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной. В свой второй полнометражный фильм режиссер добавил всего понемногу – романтическую комедию, молодежное кино о трудностях взросления, мокьюментари, мюзикл, магический реализм и сказку.

Жюри предстоит выбрать лучшие фильмы в следующих номинациях: лучший фильм, лучшая работа режиссера, лучший сценарий, лучшая работа оператора, лучшая женская роль, лучшая мужская роль и лучший дебют.

На фестивале также планируется деловая программа, в рамках которой будут обсуждаться перспективы развития отечественного кинематографа.

Итоги смотра станут известны на церемонии закрытия 9 октября.