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«МегаФон ТВ» перевел абонентов в «Смотрешку»

Автор: Илья Кувшинов

9 августа 2023

Учетные записи и подписки существующих клиентов будут сохранены

Пользователи онлайн-кинотеатра «МегаФон ТВ» оказались переведены на потоковый сервис «Смотрешка». По информации TMT Channel, пресс-служба компании подтвердила эту информацию.

«За прошедший год основная часть пользователей «МегаФон ТВ» была переведена на платформу START. Для тех абонентов, которым требовался не представленный в START контент, мы подобрали партнерский сервис «Смотрешка». С ним пользователи будут получать привычные услуги на тех же условиях», – гласит комментарий представителей «Мегафона».

На сайте «Смотрешки» сообщается, что заново заводить новый аккаунт не требуется – учетные записи и подписки будут сохранены. Сам потоковый сервис включает в себя доступ – в зависимости от выбранного тарифа – к 343 телевизионным каналам и онлайн-кинотеатрам Premiere, more.tv, Start, Amediateka.

Первоначально «МегаФон» развивал для своих абонентов два видеосервиса – онлайн-кинотеатр Start (компания владеет 50% акций сервиса) и «МегаФон ТВ», но в апреле 2022 объявил о слиянии двух сервисов. Тогда оператор планировал сделать Start основным сервисом для своих клиентов.

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