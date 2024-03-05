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Ребекка Фергюсон сыграет в фантастическом триллере Тимура Бекмамбетова

Автор: Илья Кувшинов

5 марта 2024

Старт съемок «Милосердия» запланирован на эту весну

Новый голливудский проект Тимура Бекмамбетова обзавелся исполнительницей главной женской роли – по сообщению The Hollywood Reporter, Ребекка Фергюсон подписалась на участие в научно-фантастическом триллере МИЛОСЕРДИЕ.

Действие грядущей картины, сценарий которой написал Марко ван Белль (АРТУР И МЕРЛИН), разворачивается в недалеком будущем, где очень сильно выросла преступность. В центре повествования окажется детектив, который обвиняется в жестоком преступлении и вынужден доказывать свою невиновность. Главную роль в проекте исполнит Крис Пратт.

Старт съемок «Милосердия» запланирован на эту весну. Лента должна стать первым фильмом в линейке проектов Amazon MGM Studios, которые студия готовит для кинотеатрального проката.

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

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