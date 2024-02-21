Волгоградский суд оштрафовал кинотеатр за показ «Оппенгеймера» без прокатного удостоверения

Теперь он вынужден выплатить 50 тыс рублей

Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал на 50 тыс рублей кинотеатр сети Mori Cinema за показ байопика ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана без прокатного удостоверения. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

«6 декабря 2023 года кинотеатр Mori Cinema в городе Волгограде осуществлял трансляцию фильма ОППЕНГЕЙМЕР, признанного Министерством культуры РФ несоответствующим традиционным российским духовно-нравственным ценностям, без прокатного удостоверения. Представитель юридического лица ООО «Мори Синема Волга» просил производство по делу прекратить в связи с отсутствием события правонарушения, полагая, что факт показа фильма не установлен. Вместе с тем факт совершения административного правонарушения подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами», – отмечается в заявлении.

Кинотеатр был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.58 КоАП РФ. Отмечается, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, что в январе Министр культуры России Ольга Любимова предложила штрафовать, а потом закрывать кинотеатры, показывающие пиратский голливудский контент.

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР