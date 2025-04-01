Надежда Мотина и Арам Ованнисян стали исполнительными продюсерами фильма с Жаном Рено

Съемки начнутся в Ирландии в июне

Комедийный боевик ОСТОРОЖНО, ДВОРЕЦКИЙ (The Butler) с Жаном Рено обзавелся исполнительными продюсерами – ими стали основатель Arna Media Надежда Мотина и партнер кинокомпании Арам Ованнисян.

«Я мечтала поработать с Жаном Рено с детства. Он такой обаятельный и интеллигентный. В фильме мы увидим звезду ЛЕОНА в необычной роли. Представьте, роскошный особняк XVII века переходит в руки новых владельцев вместе с дворецким. Отношения между современной семьей и чопорным французом откровенно не складывается, пока на запах денег не приплывают акулы. Мафия жаждет забрать недвижимость себе. Но настоящий дворецкий умеет держать в руках не только тарелку овсянки, но и ружье. И любой, кто ступит на порог дома без приглашения, останется там навсегда», – рассказала Мотина.

Режиссером картины выступает Том Эдмундс (ВЫ УМРЕТЕ ИЛИ МЫ ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ). По его словам, это «стильный исторический экшн» и микс КРЕПКОГО ОРЕШКА и «Аббатства Даунтон».

Съемки боевика стартуют в Ирландии в июне этого года.

Фото: пресс-служба проекта