  • «Мой папа – медведь» станет участником фестивалей в Германии, Италии и Китае

«Мой папа – медведь» станет участником фестивалей в Германии, Италии и Китае

Автор: БК

23 сентября 2025

Главные роли в семейной комедии исполнили Ева Смирнова и Борис Дергачев

Семейная комедия МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ отправляется покорять международного зрителя – картина примет участие в трех зарубежных фестивалях.

Среди них – Международный фестиваль фильмов для детей и подростков Schlingel в Германии (27 сентября – 4 октября), 18-й Китайский международный детский кинофестиваль (CICFF) в городах Чэнду и Цзинань (с 12 по 21 октября), а также 15-ый кинофестиваль Vittorio Veneto Film Festival в Италии (с 10 ноября по 6 декабря).

«На данный момент мы ожидаем решения еще от 30 международных киносмотров, к картине проявляют интерес из разных уголков планеты, например, МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ – купили для проката на территории Канады и Европы. Всех поражает актерский талант исполнителей главных ролей Евы Смирновой и медведя Тома», – рассказала президент компании Arna Media и продюсер картины Надежда Мотина.

Напомним, что фильм Макса Максимова вышел в российский прокат 31 июля. Его производством занимались кинокомпания «Киноцех» и Arna Media. 

Фото: кадр из фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ

