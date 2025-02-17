Вера Фетищева назначена заместителем генерального директора в Arna Media

До этого она проработала шесть лет в кинопрокатной компании Сapella Film

В компании Arna Media пополнение – Вера Фетищева займет пост заместителя генерального директора Cергея Агеева.

Ее основными функциями на новом посту будут усиление маркетинговых коммуникаций и общей операционной деятельности компании, плотное взаимодействие со стратегическим партнером – кинопрокатной компанией «Атмосфера кино», а также общее усиление позиций компании на рынке.

«Я очень рада, что Вера решила присоединиться к нашей команде. В этом году мы выпускаем три амбициозных проекта собственного производства и запускаем сьемки англоязычного фильма с большим американским режиссером в Лондоне. В 2024 году наши фильмы в прокате собрали более 1,25 миллиардов рублей. В 2025 планируем значительно увеличить эту цифру. Нас жду классные, яркие проекты с международным признанием и большим коммерческим потенциалом», – заявила президент компании Arna Media Надежда Мотина.

«Спасибо большое Надежде Мотиной за оказанное доверие и за возможность присоединиться к команде. За последние три года Arna Media показала уверенные результаты не только с точки зрения закупки качественного зарубежного контента, но и усилила позиции в производстве, копродукции и международных продажах. Компания ставит перед собой очень амбициозные цели, и я готова помочь реализовать их и совместными усилиями выйти на следующий уровень», – прокомментировала свое назначение Вера Фетищева.

До этого Фетищева проработала шесть лет в кинопрокатной компании Сapella Film, три последних года возглавляя ее.

Фото: из личного архива