Netflix намерена сократить расходы на $300 млн

Старт программы по борьбе с шерингом паролей перенесен на второй квартал

В 2023 году сервис Netflix планирует сократить свои расходы на $300 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в корпорации. Потоковый гигант стремится сократить затраты из-за того, что введение новой схемы по борьбе с шерингом паролей было отложено на ряде крупнейших рынков с первого квартала 2023 года на второй.

Указанная изданием цифра представляет собой небольшую часть общих затрат компании. Например, операционные расходы Netflix в прошлом году составили около $26 млрд. Тем не менее, в начале мая руководителям подразделений было предписано быть более разумными в распределении затрат, том числе, в отношении найма. Однако в компании подчеркнули, что речи о моратории на набор сотрудников или новых сокращениях штата не идет.

Финансовые результаты стримингового гиганта за первый квартал 2023 года превзошли прогнозы. Это позволило Netflix улучшить оценку своих годовых показателей. В частности, прогноз по свободному денежному потоку был повышен с $3 млрд до $3,5 млрд.

Netflix изучает новые способы извлечения дохода. Ранее в этом году компания начала борьбу с шерингом паролей в Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании. В этих странах Netflix требует, чтобы подписчики указывали основное местоположение для своей учетной записи. Если кто-то, с кем они не живут, использует их аккаунт, Netflix принуждает владельцев платить за дополнительного абонента. Стриминг разрешает добавлять до двух новых участников на учетную запись за фиксированную плату, которая варьируется от страны к стране.

Ожидается, что Netflix наложит запрет на совместное использование паролей в США не позднее 30 июня. Этот шаг, по прогнозам, должен будет увеличить доходы компании.

В ноябре прошлого года компания запустила новый тарифный план Basic With Ads с демонстрацией рекламы. Подписка этого уровня обходится абонентам в $6,99/мес, что на $13 меньше, чем в премиальном плане, почти на $9 меньше, чем в стандартном, и на $3 дешевле базового. Введение гибридной модели позволило Netflix усилить конкуренцию с другими крупными потоковыми сервисами, которые предлагают аналогичные тарифные планы, такими как Disney+, Hulu, HBO Max, Paramount+ и Peacock.

Стремясь снизить расходы, в прошлом году Netflix провел серию сокращений штата. В мае 2022 года компания уволила около 150 сотрудников. Через месяц -- еще 300 человек, что на тот момент составляло около 3% ее рабочей силы. В сентябре Netflix уволил еще 30 сотрудников, которые работали в отделе анимации.