Продюсер «Нины» прокомментировала отстранение режиссера

Екатерина Филиппова рассказала о том, что случилось с фильмом на этапе постпродакшна

Продюсер Екатерина Филиппова рассказала телеграм-каналу «кино про тебя» о том, что случилось с фильмом НИНА на этапе постпродакшна и почему режиссер Оксана Бычкова была отстранена от финального монтажа.

«Не могу не раскрыть страшную тайну еще одного продюсерского абьюза – по просьбе режиссера над фильмом работали аж три режиссера монтажа, с каждым из них Оксана провела по несколько месяцев и перестала общаться в виду того, что они «ленивые и непрофессиональные люди», – подчеркнула Филиппова. – Теперь про оператора Михаила Хурсевича, которого якобы не позвали на цветкор – он живет и работает в Тбилиси, с момента наступления тех самых событий. Стоит отметить, что с ним была согласована кандидатура специалиста по цветокоррекции и он остался доволен результатом, взаимодействие было дистанционным, другого он не мог себе позволить».

Продюсер также отметила, что режиссер на определенном этапе производства «заняла конфликтную позицию, которая постоянно менялась»: хотела снять свое имя с титров и вносила постоянные «экзотические предложения» – например, первоначальное название ленты ДЖОНЖОЛИ также было изменено по желанию Бычковой.

«Я не хочу копаться во всем этом, но даже отношения с актерами во время съемок легли на мои плечи – режиссер умудрилась и с ними испортить отношения. А это прекрасные люди и очень талантливые актеры, готовые ради искусства и режиссера на все», – заявила она.

Главные роли в НИНЕ, повествующей о женщине, которая отправилась в Грузию на встречу со своим бывшим возлюбленным, исполнили Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.

Фото: кадр из фильма НИНА