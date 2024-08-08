Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Смотр пройдет на горном курорте «Роза Хутор» с 9 по 14 сентября
Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 9 по 14 сентября, представил программу.
Она вновь будет состоять из двух секций – премьерных эпизодов сериалов и полнометражных фильмов.
Напомним, что председателем попечительского совета фестиваля в 2024 году был выбран директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим.
Сериалы
– «Между нами химия», реж. Карина Чувикова (Wink)
– «Подростки в космосе», реж. Митрий Семенов-Алейников (Wink)
– «Челюскин. Первые», реж. Степан Коршунов (Wink)
– «Первый номер», реж. Клим Козинский (KION)
– «Танго на осколках», реж. Сергей Сенцов (KION)
– «Гостья», реж. Иван Петухов (Иви)
– «Чужие деньги», реж. Игорь Твердохлебов (Иви)
– «Аутсорс», реж. Душан Глигоров (Okko)
– «Мы здесь, чтобы вам помочь», реж. Дмитрий Тюрин (Okko)
– «Урок», реж. Сергей Филатов (Okko)
– «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова (Start, Wink)
– «Последний Богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов (Start)
– «Подслушано в Рыбинске», реж. Петр Тодоровский (Premier)
– «Жвачка», реж. Александр Цой (Premier)
– «Фарма», реж. Мария Кравченко (Premier)
– «Красная Поляна», реж. Роман Прыгунов (Кинопоиск)
Полнометражное кино
– МОРЕ НА ДВОИХ, реж. Владимир Рудак (KION)
– ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА, реж. Александр Богуславский (Иви)
– ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ, реж. Иван Капитонов (Start)
– ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?, реж. Владимир Зинкевич (Кинопоиск)