Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу

Смотр пройдет на горном курорте «Роза Хутор» с 9 по 14 сентября

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 9 по 14 сентября, представил программу.

Она вновь будет состоять из двух секций – премьерных эпизодов сериалов и полнометражных фильмов.

Напомним, что председателем попечительского совета фестиваля в 2024 году был выбран директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим.

Сериалы

– «Между нами химия», реж. Карина Чувикова (Wink)

– «Подростки в космосе», реж. Митрий Семенов-Алейников (Wink)

– «Челюскин. Первые», реж. Степан Коршунов (Wink)

– «Первый номер», реж. Клим Козинский (KION)

– «Танго на осколках», реж. Сергей Сенцов (KION)

– «Гостья», реж. Иван Петухов (Иви)

– «Чужие деньги», реж. Игорь Твердохлебов (Иви)

– «Аутсорс», реж. Душан Глигоров (Okko)

– «Мы здесь, чтобы вам помочь», реж. Дмитрий Тюрин (Okko)

– «Урок», реж. Сергей Филатов (Okko)

– «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова (Start, Wink)

– «Последний Богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов (Start)

– «Подслушано в Рыбинске», реж. Петр Тодоровский (Premier)

– «Жвачка», реж. Александр Цой (Premier)

– «Фарма», реж. Мария Кравченко (Premier)

– «Красная Поляна», реж. Роман Прыгунов (Кинопоиск)