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Казахстан отказался выдвигать фильм на соискание премии «Оскар» в этом году

Автор: Илья Кувшинов

30 сентября 2023

Об этом заявил продюсер и член Союза кинематографистов Казахстана Канат Торебай

Продюсер и член Союза кинематографистов Казахстана Канат Торебай заявил, что страна не будет выдвигать свою картину на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает издание Orda.

Утверждается, что заявки на участие в отборе подали всего четыре картины – МИМИКРИЯ, ГОРНЫЙ ЛУК, ОБУЧЕНИЕ АДЕМОКИ и БАУЫРЫНА САЛУ, однако оскаровский комитет Казахстана по неизвестным причинам отказался рассматривать первые две заявки.

Между двумя оставшимися лентами голоса распределились следующим образом – двое членов комитета проголосовали за ОБУЧЕНИЕ АДЕМОКИ, один за БАУЫРЫНА САЛУ, а еще четверо воздержались. В связи с этим и было принято решение об отказе участвовать в премии этого года.

Стоит отметить, что профессионалы индустрии с самого начала называли возможным фаворитом другую картину – СЧАСТЬЕ (Бақыт) Аскара Узабаева, получившую приз зрительских симпатий в секции «Панорама» прошлогоднего Берлинале.

Продюсер ленты Баян Алагузова заявила, что комитет при Союзе кинематографистов не известил ее о начале отбора, и отметила, что киносообществу страны вообще неизвестен состав оскаровской комиссии. «Их фамилии мы даже не знаем, – сказала она. – Их даже не оглашают, их нет в Интернете. Кто эти люди, которые каждый год выдвигают казахские фильмы?»

Напомним, что Россия в этом году также не будет выдвигать картину на соискание премии «Оскар», а работа оскаровского комитета страны приостановлена. 

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