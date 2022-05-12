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Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительного лицензирования контента

Автор: БК

12 мая 2022

Финансовый ущерб от данной инициативы оценивается в десятки миллиардов рублей

Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая ряд российских видеосервисов (IVI, Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ»), выступила против распространения механизма принудительной лицензии на фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран. Соответствующее обращение направлено в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы, Совет Федерации. 

Как отмечено в обращении ассоциации, инициатива о расширении действия принудительной лицензии на контент входит в конфликт с действующими нормами международного права. В частности, возможность воспользоваться ею приведет к тому, что Россия станет юрисдикцией, в которой использование произведений без согласия правообладателя станет преобладающей моделью. 

«Более половины музыкальных и аудиовизуальных произведений, находящихся в легальном обороте в России, происходят из стран, входящих в актуальный перечень недружественных государств. Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента еще выше и составляет 70–75%. С учетом масштаба это можно назвать легализацией пиратства. Каждый факт нелицензионного использования произведений может и будет использован иностранными правообладателями против российских хозяйствующих субъектов, несмотря на то, что они действовали в рамках российского права», – указано в обращении.

Среди ключевых негативных последствий данной инициативы — возможная приостановка деятельности российских сервисов на иностранных устройствах и платформах — iOS, Android, Huawei, телевизорах с функцией Smart TV и других: сейчас контент на них смотрит порядка 70–90% аудитории российских видеоплатформ. Как указано в обращении, таким образом участники рынка потеряют десятки миллиардов рублей, вложенных в развитие технологий, а десятки миллионов пользователей столкнутся с резким понижением качества услуг.

Как отмечается в письме АИВ, действующие отечественные видеосервисы вряд ли воспользуются правом на принудительную лицензию из-за риска потерять значительную часть пользователей, но наличием такого права в законодательстве могут «воспользоваться другие лица».  

По словам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, дефицит зарубежных фильмов и сериалов в видеосервисах не настолько острый, чтобы создавать очаг напряженности инициативой с принудительной лицензией. «По действующим контрактам отечественных видеосервисов с зарубежными партнерами на сегодня сохраняется статус-кво. По новым договорам, связанным с поставками новинок, были шансы вернуться к переговорам по мере стабилизации внешнеполитической ситуации. Проблему с временной невозможностью использования части иностранного контента не следует решать изменением фундаментальных принципов защиты авторских прав».

После 24 февраля ряд зарубежных компаний заявил о приостановке работы в России, в частности, об этом сообщили Universal, Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount. Также БК сообщал, что к бойкоту российского рынка присоединились Lionsgate и A24. В апреле появилась информация о том, что российские власти разрабатывают законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии применительно к контенту. 

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