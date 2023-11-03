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Paramount отчиталась о доходах и убытках за третий квартал 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

3 ноября 2023

Общая выручка конгломерата составила $7,13 млрд

Корпорация Paramount Global опубликовала финансовый отчет по итогам третьего квартала 2023 года.

Общая выручка конгломерата составила $7,13 млрд, что превышает прошлогодний результат за тот же период на 3%. Операционная прибыль достигла $621 млн, что на 10% больше результата за 2022-й. Компания также сообщила о приблизительно $60 млн, которые были потрачены на простои, связанные с забастовками гильдий актеров и сценаристов.

Убытки киноподразделения Paramount составили $49 млн – среди причин называются дополнительные расходы из-за остановки производства, а также снижение доходов от аренды павильонов и других услуг. Так или иначе, выручка подразделения выросла до $891 млн, что превышает результат за прошлый квартал ($831 млн) – и это несмотря на средние кассовые результаты новой части франшизы МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА.

Прибыль стримингового сервиса Paramount+ выросла на 38% по сравнению с предыдущим годом. Доходы от подписки поднялись на 46% до $1,3 млрд за счет роста числа подписчиков (их количество увеличилось на 2,7 млн человек и теперь составляет 63 млн по всему миру), а также платных трансляций и повышения цен на подписку.

Отмечается, что одним из основных факторов вовлеченности на сервисе является библиотечный релиз мультсериала «Щенячий патруль», однако никакие цифры не приводятся.

Убыток по части потокового вещания в третьем квартале снизился с $343 млн до $238 млн, доход от рекламы на стримингах вырос на 18%, а количество часов просмотра на сервисах Paramount+ и Pluto TV увеличилось на 46%.

Тем временем, выручка телевизионного подразделения Paramount Global снизилась на 8% из-за проблем с рекламой, продажи которой упали на 14%.

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