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«Пациент №1» Резо Гигинеишвили вошел в программу Международного кинофестиваля в Тромсе

Автор: Илья Кувшинов

14 декабря 2023

Норвежский смотр пройдет с 15 по 21 января

Новая работа Резо Гигинеишвили ПАЦИЕНТ №1 станет участником еще одного европейского смотра – лента вошла в программу 34-го Международного кинофестиваля в Тромсе, который пройдет с 15 по 21 января.

Фильм, повествующий о недолгом правлении генсека ЦК КПСС Константина Черненко и его болезни, будет показан в рамках программы East Side Stories, ориентированной на восточно-европейское кино.

Международный кинофестиваль в Тромсе – это крупнейший киносмотр Норвегии, основанный в 1991 году и считающий ключевыми ценностями гуманизм и свободу слова.

Напомним, что международная премьера ПАЦИЕНТА №1 состоялась 9 ноября на Таллинском международном кинофестивале. Лента также номинирована на премию киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» в 8 категориях.

Фото: кадр из фильма ПАЦИЕНТ №1

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