«Пациент №1» Резо Гигинеишвили вошел в программу Международного кинофестиваля в Тромсе
Норвежский смотр пройдет с 15 по 21 января
Новая работа Резо Гигинеишвили ПАЦИЕНТ №1 станет участником еще одного европейского смотра – лента вошла в программу 34-го Международного кинофестиваля в Тромсе, который пройдет с 15 по 21 января.
Фильм, повествующий о недолгом правлении генсека ЦК КПСС Константина Черненко и его болезни, будет показан в рамках программы East Side Stories, ориентированной на восточно-европейское кино.
Международный кинофестиваль в Тромсе – это крупнейший киносмотр Норвегии, основанный в 1991 году и считающий ключевыми ценностями гуманизм и свободу слова.
Напомним, что международная премьера ПАЦИЕНТА №1 состоялась 9 ноября на Таллинском международном кинофестивале. Лента также номинирована на премию киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» в 8 категориях.
Фото: кадр из фильма ПАЦИЕНТ №1