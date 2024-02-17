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Стриминговые сервисы Peacock и Paramount+ могут объединиться

Автор: Илья Кувшинов

17 февраля 2024

Все обсуждения пока находятся на ранней стадии

Не исключено, что на рынке онлайн-кинотеатров скоро появится новый серьезный игрок – по сообщению Variety, конгломераты Paramount Global и Comcast провели переговоры о возможном объединении двух своих стримингов, Paramount+ и Peacock.

Инсайдеры отмечают, что о скорой сделке речь пока не идет, а все обсуждения находятся на ранней стадии.

Представители Paramount Global и Comcast отказались от комментариев.

Стоит отметить, что обе компании некоторое время уже сотрудничают на европейском рынке – в сентябре 2022 года они запустили совместное предприятие, стриминговый сервис SkyShowtime, ориентированный на страны, где нет Peacock или Paramount+.

Слухи о возможном объединении двух платформ появились после того, как в Paramount Global начались массовые увольнения, а сама компания стала предметом разговоров о возможных слияниях с другими медиаконгломератами.

По данным на конец 2023 года, общее количество подписчиков Peacock составило 31 млн человек. У Paramount+, в свою очередь, по информации за сентябрь 2023-го, оказалось более 63 млн подписчиков по всему миру – данные за четвертый квартал Paramount Global предоставит в конце февраля.

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