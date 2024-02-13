В Paramount Global начались массовые увольнения

Ожидается, что компания сократит около 800 человек

Слухи оказались правдой – Paramount Global действительно начала запланированные ранее массовые увольнения. Об этом сообщает Deadline.

Масштабы и детали сокращения персонала станут известны в ближайшее время, однако близкие к компании источники утверждают, что конгломерат сократит около 800 человек.

Генеральный директор Боб Бакиш не озвучил количество уволенных в заявлении для сотрудников, однако отметил, что «невероятно благодарен всем тем, с кем компания расстается, за усердную работу и преданность делу».

Будущее Paramount Global как самостоятельной компании все еще остается туманным – напомним, что заинтересованность в покупке конгломерата ранее выразили Skydance Дэвида Эллисона и Warner Bros. Discovery.