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В Paramount Global начались массовые увольнения

Автор: Илья Кувшинов

13 февраля 2024

Ожидается, что компания сократит около 800 человек

Слухи оказались правдой – Paramount Global действительно начала запланированные ранее массовые увольнения. Об этом сообщает Deadline.

Масштабы и детали сокращения персонала станут известны в ближайшее время, однако близкие к компании источники утверждают, что конгломерат сократит около 800 человек.

Генеральный директор Боб Бакиш не озвучил количество уволенных в заявлении для сотрудников, однако отметил, что «невероятно благодарен всем тем, с кем компания расстается, за усердную работу и преданность делу».

Будущее Paramount Global как самостоятельной компании все еще остается туманным – напомним, что заинтересованность в покупке конгломерата ранее выразили Skydance Дэвида Эллисона и Warner Bros. Discovery.

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