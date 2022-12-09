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Директором по маркетингу Kion назначена Анастасия Полякова

Автор: БК

9 декабря 2022

Ранее топ-менеджер работала в The Walt Disney Company

На должность директора по маркетингу онлайн-кинотеатра Kion назначена Анастасия Полякова. В задачи топ-менеджера войдет продвижение проектов Kion, усиление бренда, формирование команды по ключевым направлениям, разработка и реализация промокампаний в рамках единой маркетинговой стратегии. Назначение вступило в силу в начале декабря.

С 2020 по 2022 год Анастасия Полякова работала бренд-менеджером в компании The Walt Disney Company, где выступала в качестве руководителя маркетинговых коммуникаций студий 20th Century Fox и Searchlight в России и СНГ. Ранее она занимала пост и.о. директора по маркетингу в кинокомпании 20th Century Fox.

Ранее стало известно, что компания «МТС Медиа», которая владеет Kion, утвердила новую структуру правления и стратегию развития. В частности, с 1 января 2023 года гендиректором «МТС Медиа» станет Алексей Иванов, занимавший позицию операционного директора компании. Нынешний глава «МТС Медиа», вице-президент МТС по медиабизнесу Игорь Мишин будет работать над разработкой и реализацией новой стратегии развития медиаактивов МТС, а также выступит в качестве генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion.

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