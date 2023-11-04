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«По щучьему велению» заработал миллиард в российском прокате

Автор: БК

4 ноября 2023

Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 10 дней

Согласно данным ЕАИС на 15:00 (мск) 4 ноября, кассовые сборы отечественной сказки  ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 10 дней.

Лента Александра Войтинского стала двадцатым первым российским проектом, собравшим миллиард в отечественном прокате и третьим за 2023 год – ранее это также удалось ЧЕБУРАШКЕ Дмитрия Дьяченко и ВЫЗОВУ Клима Шипенко.

«Наши ожидания были, конечно, нескромными, – отметила в интервью БК директор по кинопрокату «НМГ Кинопрокат» Марина Бодягина на этой неделе. – В прогнозах мы ориентировались прежде всего на КОНЬКА-ГОРБУНКА и ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, и когда увидели, как растут предварительные продажи, а затем получили первые цифры, окончательно убедились в том, что наши ожидания сбываются».

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ вышел в российский прокат 26 октября.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

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