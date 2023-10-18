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Фестиваль «Послание к человеку» назвал фильмы открытия и закрытия и состав жюри

Автор: БК

18 октября 2023

Смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября

Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который состоится в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября, назвал фильмы, которые откроют и закроют смотр этого года, а также членов жюри своих программ.

33-й смотр откроется новой работой Мишеля Гондри КНИГА РЕШЕНИЙ с Пьером Нинэ в главной роли.

Фильмом закрытия станет драмеди КАНИКУЛЫ Анны Кузнецовой, недавно получившее главный приз на кинофестивале «Маяк». Режиссер лично представит ленту зрителям на показе в «Авроре».

В состав Международного жюри вошли актриса Елизавета Боярская (Россия), режиссер Чайтанья Тамхане (Индия), режиссер Хуанг Цзи (Китай), продюсер, режиссер и актер Шахрам Эбрахими (Иран), режиссер и сценарист Изабелла Эклёф (Швеция). 

В составе жюри Национального конкурса вошли продюсер и писатель из Италии Ольга Страда, режиссеры-документалисты из Узбекистана Умида Ахмедова и Олег Карпов, режиссер неигрового кино из Израиля Лидия Шейнина.

В жюри Международного конкурса короткометражных экспериментальных фильмов In Silico – американский режиссер Патрик Бреснан, художник Маша Данцис, музейный проектировщик Надя Пантюлина, художник и композитор Никита Спиридонов.

В числе жюри прессы – главный редактор журнала «КИНЕМА» Виктория Смирнова-Майзель, кинокритик «Коммерсантъ» Юлия Шагельман и кинокритик, театровед Олег Зинцов.

Фильмы программы фестиваля по традиции оценят члены Студенческого жюри – студентка СПбГИКиТ Мария Малинина, ученица режиссерской мастерской Санкт-Петербургской школы нового кино Дарья Омельченко, студент ВГИКа ПиньЦзя Уй и студентка СПбГУ Александра Рудавская.

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