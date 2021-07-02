Сеть кинотеатров «Премьер Зал» анонсировала интенсив для представителей кинотеатров

Команда киносети «Премьер Зал» 8 июля в 12:00 по московскому времени проведет трансляцию ВКБ_Smart, где за несколько часов эксперты в области IT, репертуара и маркетинга подробно расскажут о том, как кинотеатрам эффективно отработать летний сезон.
В рамках интенсива будут обсуждаться следующие темы:
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке https://pzru.ru/vkb
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