Сеть кинотеатров «Премьер Зал» анонсировала интенсив для представителей кинотеатров

Команда киносети «Премьер Зал» 8 июля в 12:00 по московскому времени проведет трансляцию ВКБ_Smart, где за несколько часов эксперты в области IT, репертуара и маркетинга подробно расскажут о том, как кинотеатрам эффективно отработать летний сезон.

В рамках интенсива будут обсуждаться следующие темы:

свежие IT-решения для кинотеатров и прочих культурных объектов;

альтернативный маркетинг в летний сезон;

ключевые релизы на сезон лето-осень и как в них ориентироваться;

как выжать максимум сока из «Кино Экспо».

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке https://pzru.ru/vkb

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02.07.2021 Автор: Виолетта Палий