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Фантастическая драма «Пришелец» попала в программу фестиваля Cinequest в США

Автор: Илья Кувшинов

3 февраля 2025

Смотр пройдет с 11 по 23 марта

Лента Ивана Соснина ПРИШЕЛЕЦ примет участие в фестивале Cinequest Film Festival (CQFF), который проходит в Калифорнии уже 35 лет.

Американская премьера фантастической драмы c Максимом Стояновым и Аленой Мирошниковой состоится в секции Fantasy & Sci-Fi. Для фильма это будет третий международный смотр – ранее уральский сай-фай участвовал в основном конкурсе 46-го Московского международного кинофестиваля и получил награду на азиатском фестивале Dhaka International Film Festival.

Фильмом открытия CQFF станет драма САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК В АМЕРИКЕ (The Luckiest Man in America) с Полом Уолтером Хаузером и Уолтоном Гоггинсом. Закроется смотр драмой ДРУГ (The Friend) с Биллом Мюрреем и Наоми Уоттс.

Cinequest Film Festival пройдет с 11 по 23 марта.

Фото: кадр из фильма ПРИШЕЛЕЦ

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