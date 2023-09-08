Стриминг Roku удаляет оригинальные проекты с сервиса ради сокращения расходов

Жертвами стали не менее 35 тайтлов

Еще один онлайн-кинотеатр принял решение убрать оригинальные проекты в целях сокращения расходов – Variety сообщает, что стриминг Roku удалил не менее 35 тайтлов из своей библиотеки.

Жертвами, по большей части, стали шоу, созданные для уже несуществующего сервиса Quibi, активы которого Roku приобрел в начале 2021 года. Среди них – продолжение сериала «Рино 911», комедия «Кукла» с Анной Кендрик, триллер «Самая опасная игра» с Лиамом Хемсвортом и Кристофом Вальцем, ремейк «Беглеца» с Кифером Сазерлендом и многое другое.