Стриминг Roku удаляет оригинальные проекты с сервиса ради сокращения расходов
Жертвами стали не менее 35 тайтлов
Еще один онлайн-кинотеатр принял решение убрать оригинальные проекты в целях сокращения расходов – Variety сообщает, что стриминг Roku удалил не менее 35 тайтлов из своей библиотеки.
Жертвами, по большей части, стали шоу, созданные для уже несуществующего сервиса Quibi, активы которого Roku приобрел в начале 2021 года. Среди них – продолжение сериала «Рино 911», комедия «Кукла» с Анной Кендрик, триллер «Самая опасная игра» с Лиамом Хемсвортом и Кристофом Вальцем, ремейк «Беглеца» с Кифером Сазерлендом и многое другое.
Инсайдеры, знакомые со стратегией компании, утверждают, что все удаленные с сервиса шоу уже не привлекают новых зрителей. По оценкам Roku, компания сможет сохранить $55-65 млн после удаления данных тайтлов.
Это лишь часть предпринимаемых сервисом мер по сокращению расходов: они также включают в себя увольнение 10% всех сотрудников компании.
Фото: кадр из сериала «Беглец»