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«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2023 года

Автор: БК

10 ноября 2023

Общий рост доходов от работы видеосервисов составил 17%.

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за третий квартал и 9 месяцев 2023 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Общая выручка компании за период с июля по сентябрь 2023-го увеличилась на 14% год к году и составила 173,9 млрд рублей. Чистая прибыль – 13,6 млрд. Выручка компании за 9 месяцев 2023 года достигла 498,5 млрд рублей.

По данным аналитической компании GfK, онлайн-кинотеатр Wink по итогам третьего квартала удерживает второе место по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров, а количество активных клиентов Wink и more.tv (IPTV+OTT) превысило 12,9 млн. В свою очередь, количество платящих подписчиков достигло 9,5 млн.

Общий рост доходов от работы видеосервисов составил 17%. Отмечается, что он связан с активным развитием и расширением клиентской базы видеосервиса Wink.

За период с июля по сентябрь 2023-го в линейке Wink Originals вышло 6 сериалов. Новинка сервиса – «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова – стала победителем фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Сервис «За кадром», который позволяет зрителям узнать информацию о съемочной локации в конкретной сцене, музыке в кадре, гардеробе героев, а также деталях съемочного процесса, пополнился новыми данными – теперь он доступен для 5 тыс проектов.

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