Рубен Дишдишян прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Воланд»

Продюсер картины рассказал о текущем статусе проекта

В последние дни судьба фильма ВОЛАНД вызывает особый интерес индустрии. Генеральный продюсер картины Рубен Дишдишян рассказал «Бюллетеню кинопрокатчика» о том, что сейчас происходит с проектом. «Фильм отснят, идет дальнейшая работа по постпродакшну. В силу объективных причин сроки производства увеличились, – объясняет он. – Вмешалась пандемия, и мы не успели снять исторический блок картины. Сильно выросло в цене производство компьютерной графики, слетели некоторые партнеры, которые должны были быть. Масштабный крупнобюджетный проект лишился зарубежных продаж в западные страны. Все это повлияло на производственные сроки, вследствие чего релиз фильма перенесен на 2023 год».

По словам продюсера, общественность любит искать в происходящем скрытые смыслы, но это не тот случай. «Скажу честно, мы ни разу не столкнулись с цензурными замечаниями или рекомендациями со стороны Министерства культуры РФ или Фонда кино, – говорит Рубен Дишдишян. – Мы провели различные фокус-группы, организовали показы каналам и партнерам. Основной вопрос у всех зрителей вызывал хронометраж картины. Это было единственное «цензурное» замечание. Миша Локшин – талантливый режиссер. Он снял большое сложнопостановочное кино и блестяще справился с задачей. А наша продюсерская задача – закончить фильм и донести его до широкого зрителя. Мы видим стойкий интерес к ВОЛАНДУ, и, конечно, сделаем все, чтобы в следующем году показать его зрителю. Это будет очень интересное, современное, не каноническое прочтение «Мастера и Маргариты». Мне кажется, картина вызовет интерес как у молодежи, так и у взрослого поколения».

По поводу мистического флера вокруг злоключений, с которыми сталкиваются экранизации романа Михаила Булгакова Рубен Дишдишян сохраняет оптимизм. «Я прагматик и реалист. Я был причастен к созданию сериала «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. С моей легкой руки проект состоялся. Некоторые люди ищут за всем происходящим мистические знаки. Но это не про нас. Мы не опускаем руки. Мы сделали много больших картин, и везде возникают свои проблемы. Мы их не боимся и последовательно решаем» – заключает он.

Напомним, ранее стало известно, что Фонд кино отказал продюсерам ВОЛАНДА в финансировании досъемок фильма.

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