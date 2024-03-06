Сборы российского кинопроката в 2024 году могут превысить 40 млрд рублей

Такой прогноз дает председатель совета Фонда кино Владимир Толстой

Советник президента РФ по культуре и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой дал свой прогноз на 2024 год – по его словам, общие сборы российского кинопроката могут превысить 40 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошлогодние сборы точно превысим. По прогнозам, за первый квартал можем собрать 20 млрд рублей, поэтому это все вполне реалистично. Есть релизы, которые запустятся в апреле, будут идти в майские праздники. В принципе, я думаю, что и мертвый сезон удастся перекрыть», – отметил он.

Одной из главных проблем, с которой столкнулся кинопрокат за последние два года – отсутствие сезона блокбастеров в летний период. Как показывает практика, заманить массового зрителя в кинотеатры в это время года можно только громкими тайтлами и высокобюджетными премьерами. Раньше за решение данной задачи довольно успешно отвечал Голливуд, однако сейчас, в условиях ухода мейджоров из России, ниша оказалась пуста.

Толстой отметил, что некоторые отечественные продюсеры готовы рискнуть и поставить свои фильмы на летние месяцы. «Уже даже есть смельчаки, которые готовы на это делать ставку, попробовать выходить тогда, когда конкуренция меньше. <...> У нас задача, чтобы каждую неделю появлялись новые релизы. Не может каждую неделю появляться блокбастер, но заполняемость кинозалов должна быть. <...> Если все пойдет по тому, как мы видим и планируем, этот год будет очень плодовитый», – добавил он.

Напомним, что общая выручка российских кинотеатров в 2023 году году, по имеющимся в распоряжении БК данным, составила 37,872 млрд рублей (в эту сумму включены все сборы, отображаемые в ЕАИС в общедоступном виде).

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