Предварительная касса уикенда: лидером стала драма «Дом Gucci»

«Охотники за привидениями: Наследники» заняли вторую строчку чарта

Согласно предварительным данным, лучшей в первой десятке оказалась биографическая драма Ридли Скотта ДОМ GUCCI (UPI). Релиз записал на свой счет порядка 190 млн рублей.

С результатом чуть более 100 млн рублей на второй строчке расположился фантастический проект ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (SPPR). Фильм Джейсона Райтмана не в полной мере оправдал ожидания кинотеатров, особенно после успешной работы на превью-показах. Вместе с ними в копилке картины оказалось около 145 млн рублей.

Два отечественных релиза, криминальная комедия БУМЕРАНГ (CRP) и военная драма ЛЕТЧИК (CP), заняли четвертую и пятую строчки чарта соответственно. Фильм Петра Буслова смог заработать порядка 36 млн рублей и опередил своего конкурента, картину режиссера Рената Давлетьярова — она смогла заработать примерно 30 млн рублей за четыре дня проката.

В формате превью на этой неделе стартовал семейный релиз БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД (CPP). За два дня проката ему удалось заработать 17 млн рублей, что позволило проекту занять шестую строчку таблицы лучших релизов уикенда.

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