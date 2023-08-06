Предварительная касса уикенда: фэнтези «Баба Яга спасает мир» возглавило прокат

Выручка проекта приблизилась к 100 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала отечественная новинка БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI). Очередное обращение к русским народным сказкам вновь принесло создателям успех – на счету проекта около 96 млн рублей за четыре дня проката. К тому же фильм Карена Захарова показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке релизов – 14 человек на сеанс.



Второй крупной новинкой уикенда стал американский фильм ужасов КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG). По итогу уикенда картина привлекла примерно 21 млн рублей и заняла четвертое место чарта.



Корейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP) стартовал с отметки в 10 млн рублей, что стало лучшим результатом франшизы в России. В таблице главных релизов недели он занял шестую строчку.



Замкнула десятку лучших французская комедия 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (АК). Проект освоил около 5,2 млн рублей, улучшив результат первой части франшизы под названием НЕ ВСЕ ДОМА на 27%.