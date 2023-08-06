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Предварительная касса уикенда: фэнтези «Баба Яга спасает мир» возглавило прокат

Автор: Георгий Романов

6 августа 2023

Выручка проекта приблизилась к 100 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала отечественная новинка БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI). Очередное обращение к русским народным сказкам вновь принесло создателям успех  на счету проекта около 96 млн рублей за четыре дня проката. К тому же фильм Карена Захарова показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке релизов  14 человек на сеанс.

Второй крупной новинкой уикенда стал американский фильм ужасов КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG). По итогу уикенда картина привлекла примерно 21 млн рублей и заняла четвертое место чарта.

Корейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP) стартовал с отметки в 10 млн рублей, что стало лучшим результатом франшизы в России. В таблице главных релизов недели он занял шестую строчку.

Замкнула десятку лучших французская комедия 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (АК). Проект освоил около 5,2 млн рублей, улучшив результат первой части франшизы под названием НЕ ВСЕ ДОМА на 27%.

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