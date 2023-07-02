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Предварительная касса уикенда: «Дыхание» выигрывает второй уикенд подряд

Автор: Георгий Романов

2 июля 2023

Лучшей новинкой стал семейный релиз «Назад к динозаврам»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала драма Романа Каримова ДЫХАНИЕ (CP). Чтобы вновь взобраться на вершину чарта, картине понадобилось около 22 млн рублей. Всего же на ее счету чуть менее 70 млн рублей. 

Лучшей новинкой уикенда стала канадская фантастическая картина, ориентированная на семейную аудиторию НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (NKI). Фильм оприходовал за четыре дня проката около 19 млн рублей, заняв третью строчку чарта. 

На восьмом месте таблицы расположился французский релиз КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ (CPF). По итогу недели фильму все-таки удалось достигнуть планки сборов в 10 млн рублей. Строчкой ниже оказалась фантастическая комедия (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ (EXP), которая вплотную приблизилась к отметке в 8 млн рублей.

Замкнул десятку лучших хоррор ВОССТАВШАЯ ИЗ АДА (WP), который за четыре дня проката пополнил свою копилку лишь на 5,5 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДЫХАНИЕ
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