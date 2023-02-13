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Предварительная касса уикенда: «Свободные отношения» стартуют со второго места

Автор: Георгий Романов

13 февраля 2023

«Быть» занимает четвертую строчку чарта

Лучшей новинкой уикенда с результатом порядка 58 млн рублей становится отечественная комедия СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (CRP). Этого результата хватило, чтобы занять второе место в чарте лучших релизов уикенда. Проект уступил лишь ЧЕБУРАШКЕ (CP), записавшему на свой счет еще около 153 млн рублей.

Российская комедия БЫТЬ (NMG) расположилась на четвертой строчке чарта с 45 млн рублей. При этом по средней заполняемости — 17 человек на сеанс —релиз опередил другие новинки уикенда. 

Более 17 млн рублей за четыре дня проката смогла заработать американская комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (EXP). Этого хватило, чтобы в рейтинге уикенда занять восьмую позицию. Замкнул десятку лучших немецкий семейный фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (NKI), сумевший преодолеть планку сборов  в 10 млн рублей.

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