Предварительная касса уикенда: «Елки 9» удерживают лидирующую позицию

«Тайный Санта» занял вторую строчку чарта

Лидером уикенда, согласно предварительным данным, стал новогодний альманах ЕЛКИ 9 (VLG). Релиз показал минимальное падение и записал на свой счет еще около 103 млн рублей. Общая касса проекта составляет порядка 270 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда стала новогодняя картина ТАЙНЫЙ САНТА (NKI) — проект заработал примерно 32 млн рублей.



Строчкой ниже расположился мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (AK) с 32 млн рублей в своей копилке. С учетом превью анимационный релиз вплотную подобрался к планке сборов в 40 млн рублей.



Еще одна семейная работа, норвежский фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (CPF) выступил выше ожиданий и записал на свой счет почти 20 млн рублей. С таким стартом он уверенно занял четвертое место в топе.



Замкнула пятерку лучших еще одна новинка, приключенческий триллер ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (CRP). Фильм Ильи Куликова заработал за четыре дня проката примерно 15 млн рублей.



Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

