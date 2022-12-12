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Предварительная касса уикенда: «Елки 9» удерживают лидирующую позицию

Автор: БК

12 декабря 2022

«Тайный Санта» занял вторую строчку чарта

Лидером уикенда, согласно предварительным данным, стал новогодний альманах ЕЛКИ 9 (VLG). Релиз показал минимальное падение и записал на свой счет еще около 103 млн рублей. Общая касса проекта составляет порядка 270 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда стала новогодняя картина ТАЙНЫЙ САНТА (NKI) — проект заработал примерно 32 млн рублей.

Строчкой ниже расположился мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (AK) с 32 млн рублей в своей копилке. С учетом превью анимационный релиз вплотную подобрался к планке сборов в 40 млн рублей. 

Еще одна семейная работа, норвежский фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (CPF) выступил выше ожиданий и записал на свой счет почти 20 млн рублей. С таким стартом он уверенно занял четвертое место в топе.

Замкнула пятерку лучших еще одна новинка, приключенческий триллер ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (CRP). Фильм Ильи Куликова заработал за четыре дня проката примерно 15 млн рублей. 

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