Предварительная касса уикенда: «Непослушник 2» вновь первый

Лучшей новинкой стала мелодрама «Бывшие. Happy End»

В последний полноценный уикенд года лидером проката второй раз подряд стала комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP). Релиз записал на свой счет еще 57-58 млн рублей, тем самым увеличив свою кассу до 175 млн рублей.

Отечественная мелодрама БЫВШИЕ. HAPPY END (CP) стартовала примерно с 50 млн рублей. Такой результат обеспечил фильму Антона Мегердичева второе место чарта.

Две другие амбициозные новинки ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG) и МИРА (AK) выступили ниже ожиданий. Несмотря на статус семейного кино, множитель уикенда у обоих проектов был низок, поэтому их результат за четыре дня проката колеблется около 45-47 млн рублей у каждого из релизов. Видимо, полностью реализовать свой потенциал в первый уикенд им помешал ЧЕБУРАШКА (CP), который в субботу появился в кинотеатрах в формате превью. За выходные проект пополнил свою копилку на 37 млн рублей, что позволило ему занять шестую строчку в таблице лучших релизов уикенда.

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