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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная картина «Назад к динозаврам»

Автор: Георгий Романов

29 июня 2023

Релиз занял третью строчку чарта

Главной новинкой четверга стал канадский семейный фэнтези-фильм НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (NKI). Картина показала достойный результат в 3,4 млн рублей, что позволило ей занять 3 место чарта. Теперь лента претендует на результат в 18-20 млн рублей по итогу недели.

На восьмой строчке таблицы расположилась еще одна новинка КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ (CPF). Французская приключенческая комедия заработала в первый день проката 1,8 млн рублей, что должно будет вылиться в 10-12 млн рублей по итогу всего уикенда. 

Также в топ-10 попали еще две американские новинки: комедия (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ (EXP) и хоррор ВОССТАВШАЯ ИЗ АДА (WP) c 1,5 и 1,2 млн рублей на своем счету соответственно. Такой результат позволит картинам рассчитывать не более чем на 8-10 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ

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