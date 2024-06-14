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Предварительная касса четверга: в лидеры вырвался мультфильм «10 жизней»

Автор: БК

14 июня 2024

В первую десятку попало еще три новинки

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стал мультфильм 10 ЖИЗНЕЙ (GF). Британский анимационный релиз освоил порядка 8,7 млн рублей, что по итогу уикенда может вылиться в 45-50 млн рублей. 

Седьмая строчка чарта отошла отечественной комедии БАР «МОСКВАЧИКИ» (CP). Несмотря на самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке, проект заработал около 2,3 млн рублей. Теперь к вечеру воскресения он сможет рассчитывать на 10-12 млн рублей.

Две последние строчки таблицы заняли хоррор-новинки. Российский фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕПОТ ВЕДЬМ (NMG) записал на свой счет почти 2 млн рублей, а корейская работа ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» (KAR) – около 1,6 млн рублей. За четыре дня проката релизы смогут заработать 8-10 млн рублей. 

Фото: кадр со съемок фильма 10 ЖИЗНЕЙ

 

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