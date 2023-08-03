top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: семейный релиз «Баба Яга спасает мир» вырвался в лидеры

Предварительная касса четверга: семейный релиз «Баба Яга спасает мир» вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

3 августа 2023

Хоррор «Корабль призраков» расположился на четвертой строчке чарта

Согласно предварительным данным лучшим релизом четверга стала отечественная сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI). Новинка заработала внушительные 21 млн рублей, и теперь к концу уикенда сможет пополнить свою копилку на 120-140 млн рублей. Также на счету картины и лучшая средняя заполняемость - 14 человек на сеанс.

Хоррор КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG) начал свой прокат с четвертой строчки чарта. Американский проект записал на свой счет свыше 4 млн рублей, что должно вылиться в 20-25 млн рублей за четыре дня проката.

Корейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP) расположился на шестом месте таблицы лучших релизов четверга. Третья часть криминальной франшизы освоила за четверг чуть менее 2 млн рублей, что к вечеру воскресения должно вылиться в 12-14 млн рублей.

Последней новинкой попавшей в ТОП-10, стала французская семейная картина 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (AK). Проект оприходовал порядка 1 млн рублей, что позволило ему занять седьмую строчку чарта. К концу недели он сможет рассчитывать на 7-8 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСЕТ МИР

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Ампир V» выйдет летом в Казахстане и Узбекистане
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
«Централ Партнершип» начала регистрацию товарных знаков своего «аналога IMAX»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: комедия «За Палыча!» вырывается в лидеры
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 августа 2023 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 июля
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Баба Яга спасает мир»
Подробнее
Опубликована программа Санкт-Петербургского международного контент-форума
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Что смотреть в августе в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Баба Яга» уверенно обходит «Чука и Гека» и «Красную шапочку»
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра «Иви» в августе
Подробнее
Квентин Тарантино пригласил Брюса Уиллиса в свой новый фильм «Кинокритик»
Подробнее
Официальная касса России: первое место досталось комедии «За Палыча!»
Подробнее
Международная касса: «Барби» вошла в тройку самых кассовых фильмов года
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 августа
Подробнее
Креативный директор «Иви Originals» Илья Бурец покидает свой пост
Подробнее
SAG-AFTRA запустила программу временных соглашений актеров и инди-студий
Подробнее
Касса России: «За Палыча!» стал лидером проката
Подробнее