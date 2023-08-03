Предварительная касса четверга: семейный релиз «Баба Яга спасает мир» вырвался в лидеры

Хоррор «Корабль призраков» расположился на четвертой строчке чарта

Согласно предварительным данным лучшим релизом четверга стала отечественная сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI). Новинка заработала внушительные 21 млн рублей, и теперь к концу уикенда сможет пополнить свою копилку на 120-140 млн рублей. Также на счету картины и лучшая средняя заполняемость - 14 человек на сеанс.



Хоррор КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG) начал свой прокат с четвертой строчки чарта. Американский проект записал на свой счет свыше 4 млн рублей, что должно вылиться в 20-25 млн рублей за четыре дня проката.



Корейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP) расположился на шестом месте таблицы лучших релизов четверга. Третья часть криминальной франшизы освоила за четверг чуть менее 2 млн рублей, что к вечеру воскресения должно вылиться в 12-14 млн рублей.



Последней новинкой попавшей в ТОП-10, стала французская семейная картина 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (AK). Проект оприходовал порядка 1 млн рублей, что позволило ему занять седьмую строчку чарта. К концу недели он сможет рассчитывать на 7-8 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСЕТ МИР