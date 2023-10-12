Предварительная касса четверга: «Повелитель ветра» вновь первый

Лучшей новинкой стала комедия «Вася не в себе»

Согласно предварительным данным, лидером четверга во второй раз подряд становится биографическая лента о Федоре Конюхове ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP). Картина заработала около 11,2 млн рублей, что позволит ей к концу недели пополнить свою копилку еще на 70-80 млн рублей.



Отечественная комедия ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (AK) расположилась на второй строчке чарта. Фильм с Павлом Прилучным в главной роли заработал в первый день проката примерно 5,6 млн рублей, что за весь уикенд должно будет вылиться в 30-35 млн рублей.



Бронза отошла мультфильму СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (NMG) c 4,3 млн рублей на счету. Благодаря высокому семейному множителю анимационный проект сможет за четыре дня проката освоить от 50 до 70 млн рублей, что позволит ему подняться на второе место таблицы лучших релизов уикенда.



Триллер ВЫЖИВШАЯ (CRP) стартовал с пятого места. Американский релиз заработал 1,9 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на результат порядка 12-14 млн рублей к вечеру воскресения.

