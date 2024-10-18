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Предварительная касса четверга: «Руки Вверх!» продолжают лидировать

Автор: Георгий Романов

18 октября 2024

«Анора» стартовала с третьей строчки чарта

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! (CP). Релиз записал на свой счет еще порядка 19 млн рублей, что по итогу уикенда должно превратиться в 140-160 млн рублей.

Лучшей новинкой этой недели стало драмеди АНОРА (AK). Призер Каннского кинофестиваля стартовал с третьей строчки чарта с результатом в 8,5 млн рублей. Учитывая внушительные предпродажи проекта, от проекта можно было ожидать большего. За четыре дня проката картине Шона Бэйкера должно покориться около 70 млн рублей.

Российская комедия КОРЕША (NMG) начала свой прокат с седьмой строчки чарта, освоив 2,2 млн рублей. По итогу уикенда в копилке проекта должно оказаться 15-16 млн рублей.

Замкнул десятку лучших фильм ужасов ПОДЗЕМНАЯ БЕЗДНА (EXP). Заработанные им 1,2 млн рублей должны вылиться в результат порядка 8-9 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Фото: кадр из фильма АНОРА

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