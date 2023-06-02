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Предварительная касса четверга: сразу три релиза собрали свыше 10 млн рублей

Автор: Георгий Романов

2 июня 2023

Лидерство удержал «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Согласно предварительным данным, с результатом 10,5 млн рублей лидерство в отечественном прокате удержала комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP). Теперь фильм Виктора Шамирова может пополнить свою копилку еще на 70 млн рублей по итогу уикенда.

Совсем немного от лидера, собрав примерно по 10,2 млн рублей, отстали две новинки недели: мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG) и боевик ПЕРЕВОДЧИК (VLG). Первый очень хорошо стартовал за счет Дня Защиты детей, и поэтому ожидать высокого множителя от проекта не стоит, скорее всего, его результат окажется в районе 50-60 млн рублей. Новый фильм Гая Ричи же вполне может пободаться за лидерство с результатом в районе 70 млн рублей за четыре дня проката.

С шестой строчки чарта стартовала американская комедия УИКЕНД С БАТЕЙ (AK). Фильм с Робертом Де Ниро в главной роли освоил в стартовый четверг 4,3 млн рублей, что должно будет вылиться в 25-30 млн рублей к вечеру воскресенья.

Последней новинкой, попавшей в ТОП-10, стала семейная картина ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (PIFD) с 1,7 млн рублей сборов. Новинке также помог праздничный День защиты детей, но даже с этим учетом, она вполне может освоить 8-10 млн рублей за весь уикенд. 

Фото: кадр из фильма НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ.
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