Предварительная касса четверга: «Финист» продолжает лидировать

Новика «Плохая девочка» начала прокат с третьей строчки чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала сказка ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG). Проект записал на свой счет еще около 12 млн рублей, и к концу уикенда сможет довести свои сборы до отметки в 2,4 млрд рублей.

Также к вечеру воскресенья трехмиллиардную планку преодолеет ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP).



С третьего места стартовала лучшая новинкой недели – эротическая драма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (AK). Проект с Николь Кидман в главной роли начал свой прокат с 10 млн рублей, что за четыре дня проката должно будет дать не менее 70 млн рублей.



Также в десятку лучших попал фильм ужасов КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ (WP), освоивший примерно 1,6 млн рублей. По итогу недели в копилке индонезийского релиза должно оказаться 10-11 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА