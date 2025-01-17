top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Финист» продолжает лидировать

Предварительная касса четверга: «Финист» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

17 января 2025

Новика «Плохая девочка» начала прокат с третьей строчки чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала сказка ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG). Проект записал на свой счет еще около 12 млн рублей, и к концу уикенда сможет довести свои сборы до отметки в 2,4 млрд рублей.

Также к вечеру воскресенья трехмиллиардную планку преодолеет ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP). 

С третьего места стартовала лучшая новинкой недели – эротическая драма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (AK). Проект с Николь Кидман в главной роли начал свой прокат с 10 млн рублей, что за четыре дня проката должно будет дать не менее 70 млн рублей. 

Также в десятку лучших попал фильм ужасов КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ (WP), освоивший примерно 1,6 млн рублей. По итогу недели в копилке индонезийского релиза должно оказаться 10-11 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Волшебник Изумрудного города» все еще в лидерах
Подробнее
Касса России: «Финист. Первый богатырь» взлетел на вершину
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в декабре 2024 года
Подробнее
Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в «Кремлевском волшебнике»
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
Минкультуры утвердило принципы господдержки кино в 2025 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 января 2025 года
Подробнее
«Небриллиантовая рука» превзошла показатели фильма «Иван Васильевич меняет всё»
Подробнее
Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал боевик «Охота на воров 2: Пантера»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Финист» опередил «Волшебника»
Подробнее
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ*-контент в 2024 году
Подробнее
«Злая» поставила рекорд по цифровым продажам для кинотеатральных фильмов Universal
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink стал доступен в Беларуси
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 января 2025 года
Подробнее
Андрей Звягинцев вошел в состав жюри французского фестиваля MyFrenchFilmFestival
Подробнее
Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесено из-за пожаров
Подробнее
Международная касса: в мировом прокате продолжают царить холдоверы
Подробнее
Рынок онлайн-видео в Азии вырастет на 40% к 2029 году
Подробнее
Американская касса: сиквел «Охоты на воров» стартовал с первого места
Подробнее