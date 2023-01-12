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Предварительная касса четверга: «Операция «Фортуна» стартовала со второй строчки

Автор: Георгий Романов

12 января 2023

«Предсеансовое обслуживание» вывело «Аватар: Путь воды» в тройку лидеров

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал ЧЕБУРАШКА (CP). Отечественный релиз записал на свой счет еще около 77 млн рублей, и теперь за уикенд он освоит около 600-700 млн рублей. Релиз также станет самым кассовым проектом в истории российского проката.

Боевик Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF) начал свой прокат со второй строчки чарта. Картина заработала на старте проката 28 млн рублей, и к вечеру воскресенья её касса составит около 200 млн рублей.

Семейный проект ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (CP) освоил за четверг примерно 1,2 млн рублей. За четыре дня проката релиз преодолеет отметку сборов в 10 млн рублей.

Сразу четыре отечественных короткометражки попали в топ-10 сборов четверга. За их личиной очевидно прячутся сборы фантастического боевика Джеймса Кэмерона АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. Если сложить их заработок, то получится примерно 24 млн рублей, что лишь отчасти отражает кассовую мощь пиратского релиза. Но даже эти сборы обещают проекту не менее 150 млн рублей по итогам уикенда.

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