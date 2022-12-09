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Предварительная касса четверга: «Елки 9» продолжают лидировать

Автор: Георгий Романов

9 декабря 2022

Вторую строчку занимает комедия «Тайный Санта»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь становится отечественная картина ЕЛКИ 9 (VLG). Релиз пополнил свою копилку еще на 10,6 млн рублей, что позволит ему по итогу недели заработать порядка 80 млн рублей.

Вторую строчку чарта заняла еще одна новогодняя комедия ТАЙНЫЙ САНТА (NKI). Проект с Романом Курцыным и Зоей Бербер в главных ролях показал результат около 3 млн рублей, и к вечеру воскресенья может собрать примерно 20-25 млн рублей.

Замкнула тройку еще одна новинка, российский триллер ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (CRP). Остросюжетное кино записало на свой счет почти 1,9 млн рублей. Его сборы по итогам уикенда составят порядка 13-15 млн рублей.

Мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (AK) первую неделю широкого проката начал с отметки в 1,7 млн рублей. Этого хватило, чтобы разместиться на четвертом месте в таблице лучших релизов четверга. Скорее всего фильм заработает к концу недели около 35-40 млн рублей.

Еще две новинки, семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (CPF) и хоррор ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО (GF), заняли соответственно восьмое и девятое место с результатом по 1,1 млн рублей. Сборы проектов к вечеру воскресенья будет колебаться на уровне 8-10 млн рублей. 

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