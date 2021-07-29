Предварительная касса четверга: «Круиз по джунглям» ожидаемо первый

Согласно предварительным данным, в лидеры четверга ожидаемо вырвался семейный релиз студии Disney КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS). Несмотря на не самые высокие предпродажи билетов, картина в стартовый день записала на свой счет около 41 млн рублей, что на 18% больше, чем было у схожего проекта прокатчика КРУЭЛЛА. Теперь фильм с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях претендует на кассу уикенда порядка 200 млн рублей.

Анимационный проект ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP) занял седьмую строчку чарта, собрав 1,3 млн рублей. Скорее всего, это выльется в результат порядка 10 млн рублей за четыре дня проката. На строчку ниже расположился боевик с Кейт Бекинсейл в главной роли КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (VLG), который едва добрался до миллионной отметки, и теперь может рассчитывать максимум на 6-7 млн рублей к вечеру воскресения. Стоит отметить, что у фильма самая низкая средняя заполняемость в первой десятке – 3 человека на сеанс.

Также в десятку лучших прокрался ре-релиз культового фильма Пола Верховена ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ (AOF). Примерно 0,9 млн рублей смог записать на свой счет проект девятнадцатилетней давности, что должно дать 4-5 млн рублей к концу уикенда.

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29.07.2021 Автор: Георгий Романов