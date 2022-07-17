Предварительная касса уикенда: в лидеры выбилась новинка «Открытое море: Монстр глубины»

«Забытое чудо» стартовало ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал триллер ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (CPF). Новинка освоила в стартовый уикенд порядка 24 млн рублей, приятно удивив своим результатом кинотеатры. Средняя заполняемость в 8 человек на сеанс также стала лучшей среди премьер недели.

Отечественный мультфильм ЗАБЫТОЕ ЧУДО (CP) начал свой прокат в субботу и за два дня собрал 7,5 млн рублей, так и не сумев привлечь на свои сеансы широкого зрителя. Однако этот результат позволил проекту занять шестое место чарта.

На седьмой строчке таблицы лучших релизов уикенда расположился российский триллер ОДЕРЖИМАЯ (NKI). Фильм Игоря Волошина за уикенд смог собрать чуть более 6 млн рублей, показав самую низкую наработку на сеанс в первой десятке.

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