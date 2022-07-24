Предварительная касса уикенда: прокат возглавил мультфильм «Пёс-самурай и город кошек»

Релиз собрал более 40 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом недели стал мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG). Проект заработал порядка 40 млн рублей — это больше сборов других недавних анимационных работ дистрибьютора БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ и КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ.

На четвертой строчке таблицы лучших релизов уикенда расположилась еще одна новинка, хоррор КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (NKI). Фильм ужасов освоил за четыре дня проката примерно 14 млн рублей.

Еще две новинки уикенда, комедия НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (CPF) и фантастический боевик ХРОНОС (KNT), заняли седьмую и восьмую строчки соответственно, но заработали всего по 5,5 млн рублей.

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