Предварительная касса уикенда: «Доктор Свисток» стартует ниже ожиданий

«Анчартед» собирает более 1,2 млрд рублей

В отсутствие голливудских новинок в прокате, согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь становится приключенческий экшн АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Релиз пополнил свою копилку еще на 47 млн рублей и теперь его общая касса составляет более 1,2 млрд рублей.

Лучшей из новинок стала российская комедия ДОКТОР СВИСТОК (CRP), занявшая шестую строчку чарта. Картина заработала порядка 14 млн рублей и показала худшую среднюю заполняемость на сеанс в первой десятке. Кинотеатры и дистрибьютор наверняка ожидали более высокие цифры, учитывая практически полное отсутствие конкуренции.

Еще одна новинка, триллер ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (MD), смогла записать на свой счет лишь около 10 млн рублей, что позволило ей занять восьмое место в таблице лучших релизов уикенда.

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