Предварительная касса четверга: «Доктор Свисток» стартует с четвертой строчки

Триллер «Флирт с дьяволом» вошла в десятку лучших

По предварительным данным, лидером отечественного проката остается приключенческий экшн АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Релиз заработал в четверг порядка 4,8 млн рублей, что должно вылиться еще в 35-40 млн рублей по итогу уикенда.

Лучшей из новинок ожидаемо стала российская комедия ДОКТОР СВИСТОК (CRP), занявшая четвертую строчку чарта четверга. Проект освоил примерно 2,4 млн рублей и теперь может рассчитывать на 18-20 млн рублей к вечеру воскресенья.

Еще одна новинка, триллер ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (MD), расположилась на седьмом месте рейтинга. На ее счету около 1,7 млн рублей и перспектива пополнить свою копилку примерно на 12 млн рублей к концу уикенда.

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